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В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли жизнь 10-месячному Мише, у которого оказалось редкое врожденное заболевание – ахалазия кардии. Врачи впервые устранили редкую патологию с помощью нескольких проколов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Чуть больше месяца назад во время кормления сын резко начал задыхаться, потом вообще перестал дышать, посинел и обмяк, нам еле с мужем удалось его откачать, - рассказала мама ребенка Екатерина. - Мы сразу же обратились в ЧОДКБ. Сделали ФГДС и увидели, что весь пищевод просто забит едой».

Врачи диагностировали у Миши такое заболевание, как ахалазия кардии. Это хроническое нервно-мышечное заболевание, характеризующееся отсутствием или недостаточным рефлекторным расслаблением нижнего пищеводного сфинктера, вследствие чего происходит нарушение проходимости пищевода, вызванное сужением его отдела перед входом в желудок (называется «кардией») и расширением вышерасположенных участков.

«Данная операция относится к очень редким. В ЧОДКБ с 2008 всего три таких ребенка было. И впервые мы провели лапароскопическим методом, до этого два раза делали открытые операции. Сложность в том, что мышечный слой необходимо рассечь так, чтобы не повредить слизистую. Это практически ювелирная работа – трёхмиллиметровым инструментом. Выделили пищевод, кардиальный отдел рассекли до слизистой, восстановили проходимость и подшили желудок», - рассказал заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Михайлович Ростовцев.

Ребенка оперировали Николай Михайлович Ростовцев, Артем Александрович Махалов, Борис Хамисович Мустакимов. Малыш быстро пошел на поправку – его с мамой уже выписали домой.