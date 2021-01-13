В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли жизнь 10-месячному Мише, у которого оказалось редкое врожденное заболевание – ахалазия кардии. Врачи впервые устранили редкую патологию с помощью нескольких проколов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Чуть больше месяца назад во время кормления сын резко начал задыхаться, потом вообще перестал дышать, посинел и обмяк, нам еле с мужем удалось его откачать, - рассказала мама ребенка Екатерина. - Мы сразу же обратились в ЧОДКБ. Сделали ФГДС и увидели, что весь пищевод просто забит едой».
Врачи диагностировали у Миши такое заболевание, как ахалазия кардии. Это хроническое нервно-мышечное заболевание, характеризующееся отсутствием или недостаточным рефлекторным расслаблением нижнего пищеводного сфинктера, вследствие чего происходит нарушение проходимости пищевода, вызванное сужением его отдела перед входом в желудок (называется «кардией») и расширением вышерасположенных участков.
«Данная операция относится к очень редким. В ЧОДКБ с 2008 всего три таких ребенка было. И впервые мы провели лапароскопическим методом, до этого два раза делали открытые операции. Сложность в том, что мышечный слой необходимо рассечь так, чтобы не повредить слизистую. Это практически ювелирная работа – трёхмиллиметровым инструментом. Выделили пищевод, кардиальный отдел рассекли до слизистой, восстановили проходимость и подшили желудок», - рассказал заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Михайлович Ростовцев.
Ребенка оперировали Николай Михайлович Ростовцев, Артем Александрович Махалов, Борис Хамисович Мустакимов. Малыш быстро пошел на поправку – его с мамой уже выписали домой.
«Я его уже кормлю кашей, для меня это вообще большая радость, я даже не могу слез сдержать. Мишка восстановился очень быстро, потому что операция без разрезов. Я не ожидала, что будет так легко. На сердце была операция открытым способом, отходил очень долго, все свои умелки забыл, как маленький младенец. А тут его из реанимации мне отдали – и он сразу на ножки встал, сразу ползать начал, как будто ничего не было», - отметила Екатерина.