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ЧОКБ
Министерство здравоохранения Челябинской области
Общество
13.01.2021 13:28
В Челябинске хирурги провели операцию малышу, у которого пищевод был забит едой

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли жизнь 10-месячному Мише, у которого оказалось редкое врожденное заболевание – ахалазия кардии. Врачи впервые устранили редкую патологию с помощью нескольких проколов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Чуть больше месяца назад во время кормления сын резко начал задыхаться, потом вообще перестал дышать, посинел и обмяк, нам еле с мужем удалось его откачать, - рассказала мама ребенка Екатерина. - Мы сразу же обратились в ЧОДКБ. Сделали ФГДС и увидели, что весь пищевод просто забит едой».

Врачи диагностировали у Миши такое заболевание, как ахалазия кардии. Это хроническое нервно-мышечное заболевание, характеризующееся отсутствием или недостаточным рефлекторным расслаблением нижнего пищеводного сфинктера, вследствие чего происходит нарушение проходимости пищевода, вызванное сужением его отдела перед входом в желудок (называется «кардией») и расширением вышерасположенных участков.

«Данная операция относится к очень редким. В ЧОДКБ с 2008 всего три таких ребенка было. И впервые мы провели лапароскопическим методом, до этого два раза делали открытые операции. Сложность в том, что мышечный слой необходимо рассечь так, чтобы не повредить слизистую. Это практически ювелирная работа – трёхмиллиметровым инструментом. Выделили пищевод, кардиальный отдел рассекли до слизистой, восстановили проходимость и подшили желудок», - рассказал заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Михайлович Ростовцев.

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Ребенка оперировали Николай Михайлович Ростовцев, Артем Александрович Махалов, Борис Хамисович Мустакимов. Малыш быстро пошел на поправку – его с мамой уже выписали домой.

«Я его уже кормлю кашей, для меня это вообще большая радость, я даже не могу слез сдержать. Мишка восстановился очень быстро, потому что операция без разрезов. Я не ожидала, что будет так легко. На сердце была операция открытым способом, отходил очень долго, все свои умелки забыл, как маленький младенец. А тут его из реанимации мне отдали – и он сразу на ножки встал, сразу ползать начал, как будто ничего не было», - отметила Екатерина.

ЧОДКБ
Челябинск
ЧОКБ
Министерство здравоохранения Челябинской области
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В Челябинске за два дня тест на коронавирус сдали 788 человек
07.01.2021 09:44
В Челябинске этой ночью вывезено почти три тысячи тонн снега
06.01.2021 23:55
Пострадавшую в ДТП журналистку из Карталов на реанимобиле доставили в больницу Челябинска
06.01.2021 21:36
Спасатели Сима нашли двух девочек, потерявшихся в лесу
06.01.2021 20:41
Митрополит Григорий совершил литургию в Рождественский сочельник
06.01.2021 19:48
В центре Челябинска иномарка вылетела с дороги после столкновения с маршруткой
06.01.2021 17:58
Безопасность верующих в Рождество обеспечат полицейские Челябинска
06.01.2021 17:54
Заключенные челябинской колонии состязались в искусстве боди-арта и визажа
06.01.2021 17:45
Причиной пожара в поселке Красная речка стала неисправность отопительной печи
06.01.2021 17:39
Задержан златоустовец, решивший отметить Новый год за счет работодателя
06.01.2021 17:31
Южноуральские огнеборцы продолжают бить тревогу из-за роста числа пожаров
06.01.2021 15:27
В Челябинской области на Рождество – морозец и небольшой снег
06.01.2021 15:14
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
06.01.2021 15:08
Три города Челябинской области встретят Рождество в режиме «черного неба»
06.01.2021 14:59
Журналистку из Карталов, попавшую в серьезное ДТП, сегодня доставят в больницу Челябинска
06.01.2021 14:30
В Челябинске на ходу загорелся бензовоз с полным баком топлива
06.01.2021 14:25
В Троицком районе оказывают помощь многодетной семье, у которой накануне сгорел дом