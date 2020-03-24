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В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным

Общество
Сегодня, 12:16
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске идет проверка аукционной документации по безнадзорным животным. Завтра, 25-го марта, УФАС региона решит, действительно ли заказчик - городское управление экологии и природопользования - некорректно составил документы по двум электронным аукционам: на отлов и на содержание четвероногих в приюте.

Рассмотрение жалобы от частного лица состоится в среду в десять часов.

По первому аукциону - «Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных» (на территории Челябинска) - исполнитель был определен вчера, 23-го марта. Это общество с ограниченной ответственностью «Челябстройсервис», предложившее наименьшую цену.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта на содержание животных (это и питание, и лечение, и вакцинация, и стерилизация) составляла десять миллионов 40 тысяч 170 рублей. «Челябстройсервис» опустил цену до пяти миллионов 964 тысяч рублей и был признан победителем торгов.

Второй участник аукциона - ООО «Урал-Мегвэй» - остановился на сумме в шесть миллионов 14 тысяч рублей.

Оба участника торгов были признаны заказчиком соответствующими требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Только вот к самой документации возникли вопросы – обоснованность жалобы предстоит определить уполномоченному органу.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в отделе экологической безопасности управления экологии и природопользования Челябинска, пока победитель аукциона на содержание безнадзорных животных для заказчика темная лошадка - это новый подрядчик, реальных возможностей которого никто еще не знает (судить о нем пока можно только по представленным документам). Лично с руководством «Челябстройсервиса» представители заказчика до настоящего времени не встречались, помещение под приют не осматривали.

Напомним, исполнитель контракта на содержание животных должен иметь уже готовое помещение под приют, отвечающее всем заявленным требованиям. Приют не может размещаться в жилом доме, он должен находиться на определенном расстоянии от жилого сектора, но обязательно на территории Челябинска.

В приюте должно быть все необходимое для достойного содержания четвероногих (вода, тепло, свет, помещения для осмотра животных и оказания им медицинской помощи, не абы какие вольеры и т.д.).

Второй аукцион - на отлов четвероногих - должен был состояться сегодня, 24-го марта, в 10 часов 30 минут, однако был приостановлен в связи с поступившей жалобой.

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
отлов животных
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