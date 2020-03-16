В Челябинске ищут ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных в 2020-м году

В Челябинске ищут исполнителей муниципальных контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных в 2020-м году.

Заявки на участие в двух электронных аукционах на сайте госзакупок «Организация мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных» и «Организация мероприятий, проводимых в приютах для животных» (на территории Челябинска) принимаются с 12-го до 20-го марта.

Начальная цена первого контракта (отлов) - 3 миллиона 957 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, до конца этого года в столице Южного Урала необходимо отловить одну тысячу 300 безнадзорных собак и кошек (на одно животное предусмотрено 3 тысячи 44 рубля). В состав работ по данному контракту входят прием и регистрация обращений на отлов животных; отлов; ведение видеозаписи процесса отлова; транспортировка и передача отловленных животных в приют (приюты); ведение учетной документации; хранение учетной документации, видеозаписей процесса отлова животных.

Заявки будут рассматриваться до 23-го марта. Электронный аукцион состоится на следующий день, 24-го марта, в 10 часов 30 минут.

Начальная стоимость второго контракта (мероприятия в приютах) - 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей. Аукцион по выбору его исполнителя пройдет 23-го марта в 9 часов 30 минут.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования администрации Челябинска Дмитрий Никишин, в обоих аукционах может участвовать одна и та же организация. Главное - соответствие прописанным в технических заданиях условиям.

Так, например, участник аукциона на содержание животных должен иметь уже готовое помещение приюта, отвечающее всем заявленным требованиям. Приют не может размещаться в жилом доме, он должен находиться на определенном расстоянии от жилого сектора, но обязательно на территории Челябинска.

В приюте должно быть все необходимое для достойного содержания четвероногих (вода, тепло, свет, помещения для осмотра животных и оказания им медицинской помощи, не абы какие вольеры и т.д.).

«Мы обязательно приедем и проверим», - заверил Дмитрий Никишин.

Контракт «Организация мероприятий в приютах» подразумевает прием животных в приют; оформление и ведение документально подтвержденного учета поступивших в приют и выбывших из него; осмотр, включая первичный, специалистом в области ветеринарии; содержание животных в приюте, включая карантинирование в течение десяти дней, поиск владельцев потерявшихся животных, новых владельцев для животных; обработку животных от блох и гельминтов; вакцинацию животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и самих четвероногих; маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приют животных; стерилизацию; лечение животных (по необходимости), включая необходимые обследования, операции, послеоперационный уход; - умерщвление животных; утилизация (уничтожение) трупов животных, умерщвленных и погибших в приюте, погибших при отлове; возврат поступивших в приют животных на прежние места их обитания.

Ежедневное содержание поступивших в приют животных до наступления их естественной смерти либо до возврата на прежние места обитания или передачи новым владельцам предполагает выгуливание четвероногих; уборку вольеров, помещений, площадок для выгула и подсобных помещений; мытье посуды для животных и инвентаря, лотков для кошек; замену наполнителя; кормление животных; частичную или полную замену подстилочных материалов (сена, опилок и др.) в вольерах; погрузку биологических отходов, твердых коммунальных и иных отходов в соответствующие контейнеры; постоянное обеспечение животных водой; уборку территории приюта.

Также в контракте сказано, что прием животных в приют должен быть приостановлен при отсутствии свободных мест для размещения четвероногих.

Заказчиком выступает управление экологии и природопользования администрации Челябинска. Контракты будут исполняться в столице Южного Урала в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды». Срок их действия истечет 25-го декабря 2020-го года.