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В Челябинске ищут нового главного художника

В Челябинске ищут нового главного художника – начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды управления по архитектурно-градостроительному проектированию.

«У нас в управлении открылась новая вакансия. Если вам хочется влиять на облик Челябинска и руководить отделом - позвоните заместителю главного архитектора Ольге Никитиной по телефону: +7 (951) 488-45-88 или напишите ей в телеграме: @OlgaN_CHE», - сообщает сегодня, 14-го декабря, телеграм-канал городского управления архитектуры.

На должность главного художника ищут человека с профильным высшим образованием - архитектора или дизайнера.

Напомним, до недавнего времени должность главного художника южноуральской столицы занимала Екатерина Силина, она же возглавляла вышеназванный отдел – архитектуры и дизайна городской среды. Вместе с ней штат данного подразделения управления архитектуры составлял пять человек.

В частности, данные специалисты (во главе с главным художником) переводят помещения из жилых в нежилые и наоборот.

«Это муниципальная услуга, которую можно заказать. Специалисты отдела рассматривают проекты на помещения и выезжают на сверку выполненных работ. Они организуют работу специальной комиссии, которая рассматривает все стороны перевода объектов, а отдел готовит ответы собственникам помещений о результатах комиссии», - пояснили в управлении архитектуры.

Кроме того, сотрудники отдела смотрят паспорта фасадов зданий и ездят на выкрасы, когда начинается капремонт фасадов; вместе с подрядчиком они делают пробу краски на части фасада и подбирают наиболее подходящий цвет.

Также специалисты отдела архитектуры и дизайна городской среды проверяют рекламные конструкции на соответствие архитектурному облику; проверяют дизайн-проекты вывесок и сами вывески на соответствие дизайн-коду; выдают архитектурно-планировочные задания на разработку проектов новых входных групп, изменения существующих входных групп и изменения фасадов, рассматривают проекты, разработанные по выданным заданиям; рассматривают проекты остекления балконов и установки дополнительного оборудования на фасады («Да, друзья, нельзя самовольно остеклять балконы, вешать кондиционеры и прочее», - пояснили в управлении архитектуры, пообещав рассказать об этой теме отдельно).

«Специалисты отдела рассматривают эскизные проекты и предложения по установке мемориальных объектов, художественных композиций, городских скульптур. Проверяют эскизные проекты нестационарных торговых объектов (НТО) на соответствие дизайн-коду. Ездят по городу и проверяют установленные НТО, выдают собственникам акты соответствия нестационарных торговых объектов эскизному проекту и месторасположению. Отвечают на обращения граждан, ездят на проверки по обращениям, отвечают на межведомственные запросы, запросы судов и прокуратур. Разрабатывают нормативные документы по вопросам отдела», - рассказали в управлении архитектуры Челябинска.