Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных

В Челябинске из-за метели таксисты снова «взвинтили» цены

В Челябинске из-за непогоды снова взлетели цены на такси. Это произошло из-за пробок и сбоев в работе общественного транспорта.

Сегодня, 11-го марта, ночью в столице Южного Урала была сильная метель, проезжие части замело, что сильно сказалось на работе общественного транспорта. Этим, впрочем, как и всегда, воспользовались агрегаторы такси, которые резко подняли цены на проезд. Если в обычные дни доехать из Ленинского района до стадиона «Локомотив» можно было за 99 рублей, то сегодня ценник другой – 262 рубля.

Кроме того, метель в Челябинске сильно повлияла и на работу общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по движению трамваев был вынужденно введён режим «Стихия». Это означает, что сегодня вагоны не будут следовать по расписанию.

Вагоны пойдут по полному маршруту без графика, с увеличенными интервалами.

Специальные службы заняты расчисткой рельсов и стрелок.