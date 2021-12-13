В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей продлено ограничение движения по улице Первой Пятилетки

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей, стартовавшим 30-го ноября и проводимым подрядчиком регионального миндортранса, ограничение движения по улице Первой Пятилетки продлено до 24-го декабря.

Об этом сегодня, 13-го декабря, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

Он пояснил, что до указанного времени ограничение движения по крайним левым полосам улицы Первой Пятилетки действует на участках от трамвайного депо до Артиллерийской и от Артиллерийской до Горького.

На пересечении Первой Пятилетки и Артиллерийской транспорт ходит в обычном режиме. При закрытии данного перекрестка организация дорожного движения здесь будет осуществляться по отдельному проекту и только в выходные дни.