16.07.2021
В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
16.07.2021
В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
16.07.2021
ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Челябинской области
16.07.2021
Вулкан и сбои в поставках: в России нашли причины роста цен на бананы
16.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 70 тысяч
16.07.2021
В российский школы и детсады будут зачислять по родству
В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
16.07.2021
В Челябинскую область поступило еще 25,5 тысячи доз «Спутник V»
16.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 70 тысяч
16.07.2021
Челябинка отдала 800 тысяч рублей мошенникам, представившимся брокерами
16.07.2021
В Челябинске погиб мужчина, сорвавшись с седьмого этажа
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021