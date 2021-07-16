В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины

В воскресенье, 18 июля, Челябинский музей искусств открывает выставку работы уральского художника, почетного гражданина Магнитогорска Федора Разина.

Мероприятие приурочено ко дню металлурга, который в России традиционно отмечается в третье воскресенье июля.

«На эффектной парадной лестнице здания галереи поместят полотно Федора Гавриловича Разина «Портрет обер-мастера ММК А.Л. Шатилина». Картину, которая крайне редко покидает фондохранилище, специально достанут к празднику», - рассказали в пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Фёдор Георгиевич Разин (1927 - 2014) - советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации. Основная тема его художественного творчества - история Магнитогорского металлургического комбината. Именно поэтому героем картины с выставки стал Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, почетный гражданин Магнитогорска - Алексей Леонтьевич Шатилин.

Познакомится с работой можно при посещении постоянной экспозиции музея по адресу ул. Труда, 92 А.