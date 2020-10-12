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В Челябинске командующий ЦВО вручил военным ключи от служебных квартир в новостройках

Общество
Сегодня, 09:42
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В Челябинске командующий ЦВО Александр Лапин вручил военным ключи от служебных квартир в двух новостройках на 340 квартир.

В торжественной церемонии, состоявшейся в субботу, десятого октября, принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, также поздравивший новоселов с этим важным в их жизни событием.

Глава региона отметил, что, выполняя воинский долг, человеку очень важно иметь надежный тыл, знать, что дома уютно, тепло, комфортно.

«Благодарю министерство обороны и лично командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Павловича Лапина за постоянное внимание к военнослужащим Челябинского гарнизона», - сказал Алексей Текслер.

Александр Лапин подчеркнул, что в соответствии с майскими указами президента Российской Федерации и решениями министра обороны страны в округе успешно реализуется право военнослужащих на все виды жилищного обеспечения, и в первую очередь, на служебное жилье.

Он добавил, что до конца 2020-го года обеспечить жильем планируется около шести тысяч военнослужащих Центрального военного округа.

По словам командующего ЦВО, новостройки в столице Южного Урала будут полностью заселены к концу текущего года – квартиры здесь получат семьи военных Челябинского гарнизона, нуждающиеся в служебном жилье.

«Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт, это залог высокого морально-психологического состояния личного состава, что является одним из главных показателей успешного выполнения любых поставленных задач», - отметил генерал-полковник.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что дома расположены в городской черте с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения города, площадки, автомобильные парковки. В квартирах выполнена чистовая отделка, кухни оборудованы мебелью и электроплитами.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что квартиры в новостройках выделяются военнослужащим, проходящим службу в челябинском филиале Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

 

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