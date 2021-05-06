В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров

В Челябинске Ленинский районный суд назначил ООО МКК «Финпром» штраф в 20 тысяч рублей за то, что коллекторы звонили должнице с частных номеров. Микрофинансовая организация пыталась обжаловать постановление, но суд претензии отклонил, сочтя их безосновательными.



Как сообщила помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова, к судебным приставам обратились жительницы Чебаркуля.



«Женщине и ее сестре поступило несколько звонков и текстовых сообщений в виде СМС с требованием вернуть задолженность по взятому кредиту. При этом в текстовых сообщениях в нарушение закона не были сообщены сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. Кроме того, в общении с должником разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. Однако звонки осуществлялись с номеров частных лиц», - рассказала Ольга Шебанова.



Таким образом, суд признал организацию виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч.1 ст.14.57 КоАП РФ). Микрофинансовой организации предстоит выплатить 20 тысяч рублей штрафа.