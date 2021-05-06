06.05.2021
В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
06.05.2021
Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
06.05.2021
Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина
06.05.2021
Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
06.05.2021
В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
05.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое и седьмое мая
В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021