В Челябинске на линию выйдут еще 42 экологичных автобуса

В Челябинске сегодня, 20-го декабря, планируется выход на линию 42-х экологичных автобусов, работающих на газомоторном топливе и приобретенных в рамках национального проекта «Чистый воздух».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров. Он напомнил, что в столицу Южного Урала поступили все 157 газомоторных автобусов марок «ЛиАЗ» и «ВолгаБас».

«Забрендировано 95 новых автобусов, видеонаблюдение установлено на 133-х, валидаторами оборудовано 25 единиц общественного транспорта - для бескондукторной оплаты проезда», - сообщил Ринат Кучитаров.