В Челябинске на Меридиане отключат светофоры

В Челябинске сегодня, четвертого августа, в девять утра отключат светофоры на автодороге Меридиан.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, светофоры не будут работать на перекрестках данной дороги с улицами Руставели и Пограничной.

Отключения связаны с работами на электросетях. Включение объектов запланировано на 17 часов.