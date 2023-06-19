В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко

В Челябинске с 20 июня ограничат движение по улице Марченко.

В течение целого месяца, до 21 июля, транспорт не сможет передвигаться по ее крайней правой полосе в районе дома №15.

Кроме того, будет закрыто движение на пересечении улицы Марченко с Салютной (в сторону улицы Танкистов).

Как отмечают в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся в связи с проведением восстановительных работ на коллекторе.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.