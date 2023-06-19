19.06.2023
Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
19.06.2023
В Миассе на ходу загорелся троллейбус
19.06.2023
В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения
19.06.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
19.06.2023
В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
15.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева
15.06.2023
В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023