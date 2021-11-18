В Челябинске на публичных торгах проданы два недостроя в микрорайоне «Яблочный»

В Челябинске вчера, 17-го ноября, на публичных торгах проданы два объекта незавершенного строительства в микрорайоне «Яблочный» (Чурилово), изъятых у ООО ПКО «Челси». Победитель аукциона - ООО СЗ «Каскад».

Как отмечает пресс-служба городской администрации, речь идет о двух недостроенных жилых домах по улице Яблоневая. Площадь застройки первого составляет 657,6 квадратных метра (начальная цена продажи - 4,4 миллиона рублей), второго - 887,2 квадратных метра (5,9 миллиона рублей).

В итоге оба лота по цене 26,3 и 36 миллиона рублей забрал победитель аукциона – СЗ «Каскад». Средства, полученные от продажи объектов, будут направлены предыдущему собственнику, за вычетом расходов на проведение аукциона. Новому владельцу дается три года, чтобы завершить строительство.

Как подчеркнули в администрации Челябинска, городские власти проводят большую работу по изъятию путем продажи с публичных торгов объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, в отношении которых действие договоров аренды прекращено.

Задать вопросы, связанные с участием в аукционах, можно по телефону: 263-57-17.