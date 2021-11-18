18.11.2021
ОНФ проверил, как чиновники Южного Урала исправляют нарушения, выявленные благодаря проекту «С теплом – труба»
18.11.2021
В Челябинской области растут объемы ввода жилья
18.11.2021
В Челябинске на публичных торгах проданы два недостроя в микрорайоне «Яблочный»
18.11.2021
В Камерном театре Челябинска зрителя ждет «Мелкий бес»
18.11.2021
«Сказ об Аркаиме» одержал очередную победу
17.11.2021
Власти Челябинской области рассмотрят возможность поддержки пострадавших от ковид отраслей
В Челябинске на публичных торгах проданы два недостроя в микрорайоне «Яблочный»
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021