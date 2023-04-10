В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой

В Челябинске завтра, 11 апреля, состоится аукцион по продаже недостроя в Калининском районе.

Здание на Братьев Кашириных, которое городские власти будут продавать с молотка, задумывалось бывшим владельцем (ООО «Жилстрой № 9») как офисно-торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой.

Объект незавершенного строительства был изъят у прежнего собственника по решению суда. Готовность недостроя с кадастровым номером 74:36:0000000:55023 и площадью застройки 2271,8 квадратных метра составляет десять процентов.

Начальная цена предмета аукциона - три миллиона 915 тысяч 400 рублей. Сегодня, десятого апреля, рассказывая о предстоящих торгах на аппаратном совещании в мэрии, заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская пригласила всех желающих к участию в аукционе.