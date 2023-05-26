Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы

Дорогостоящие недострои на улицах Чистопольская и Валдайская в Челябинске в очередной раз выставили на аукционы, которые состоятся 18 июля.

Продать данные объекты незавершенного строительства с молотка 23 мая комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска не удалось. Не получилось у КУИЗО найти новых владельцев этим двум недостоям и в апреле текущего года.

Как отмечают в мэрии, подавать заявки на участие в аукционах желающие приобрести данные недостроенные здания могут в период с первого июня по 14 июля включительно. Торги начнутся 18 июля в десять часов утра.

Напомним, стартовая цена недостроя на Валдайской, 13-А составляет 46 миллионов 575 тысяч рублей. Он изъят по решению суда у индивидуального предпринимателя. Площадь застройки – четыре тысячи 686,8 квадратных метра, вид разрешенного использования земельного участка - для завершения строительства склада.

Недострой на Чистопольской изъят городскими властями по суду у ООО «Техподдержка». Площадь застройки составляет 510,9 квадратных метра, степень готовности – 45 процентов. Вид разрешенного использования - для размещения автокомплекса с автомойкой. Начальная цена предмета аукциона – семь миллионов 346 тысяч 160 рублей.

Задать вопросы, связанные с участием в торгах, можно по телефонам: 263-57-17, 263-00-71.

В администрации Челябинска напомнили, что средства от продажи на аукционе недостроя переводят его бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.