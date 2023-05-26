26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
26.05.2023
Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы
26.05.2023
На Кубке Федора Конюхова спортсмены сразятся на яхтах класса «Ракета 270»
26.05.2023
Консультация юриста: может ли от жары зависеть продолжительность рабочего дня
26.05.2023
Фотопроект Челябинского театра драмы представлен в Эрмитаже
26.05.2023
Пьяный водитель собирался везти детей в «Солнечную долину»
Недострои на Валдайской и Чистопольской в Челябинске снова выставили на аукционы
22.05.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей
10.04.2023
В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой
07.04.2023
Челябинские власти выставили на торги недострои на Чистопольской и Валдайской
31.03.2023
Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023