Очередной объект проекта БКАД не прошел проверку экспертов народного фронта

Общероссийский народный фронт обратился к главе администрации Челябинска по результатам проверки, проведенной в рамках мониторинга качества работ, выполняемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты считают, что подрядчиком ООО «Нижавтодорстрой» должен быть выполнен гарантийный ремонт, поскольку его работа не отвечает требованиям качества.

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Речь идет об участке от улицы Воровского до улицы Университетская Набережная на улице Худякова. Он был объектом БКАД в 2019 году.

«Вопросов к качеству работ на этом объекте у Народного фронта было множество. Так, подтвердилось несоответствие состава щебеночно-битумной смеси, в результате чего работы останавливались для замены рецептуры. Также большие сомнения у нас возникли на этапе проверки толщины верхнего слоя асфальта. ОНФ настаивал на проведении независимой экспертизы, поскольку ранее «Нижавтодорстрой» уже отличился «экономией» на Университетской Набережной. Тогда нашими экспертами было доказано нарушение, и подрядчику пришлось снимать асфальт и переделывать работу. Работа над ошибками требуется снова, сегодня улица Худякова выглядит крайне удручающе, участки с глубокой колейностью обнаружены практически на каждом перекрестке», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Глубина колейности на некоторых точках участка достигает пяти сантиметров, вместо нормативных двух. Общественники отмечают, что это один из самых часто выявляемых недостатков на новых челябинских дорогах, несущий опасность и повышающий аварийность.

Объект ООО «Нижавтодорстрой» является гарантийным, поэтому эксперты ОНФ настаивают на праве заказчика побудить подрядчика переделать работу.

В администрации города корреспонденту «Урал-пресс-информ» сообщили, что пока не готовы рассказать, какие меры будут приняты в отношение недобросовестного подрядчика.

Отметим, в 2020 году Контрольно-счетная палата и главное контрольное управление выявили нарушения в деятельности ООО «Нижавтодорстрой», итогом которых стали убытки в бюджете города. Общая сумма убытков составила 64 миллиона рублей.

Эта позиция, как рассказали общественники, была полностью поддержана судами, акт ГКУ вступил в силу в июне 2021 года.

«Немногим, ранее Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС РФ о картельном сговоре между подрядчиками «Нижавтодорстрой» и ТПК «ЯКК» при участии в закупках на ремонт дорог в Челябинске. Речь идет о том же контракте, на который из бюджета был выделен почти один миллиард рублей и по которому признаны убытки. Дело возбуждено по материалам ОНФ», - добавили общественники.