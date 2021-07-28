В Челябинске на северо-западе отключили светофоры

В Челябинске сегодня, 28-го июля, отключили светофоры на двух перекрестках на северо-западе.

С восьми утра до шести вечера в связи с работами на электросетях не будет функционировать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, с девяти утра и до окончания работ (ориентировочно до двух часов дня) отключили светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной (на данном участке работы проводит АО «СМЭУ»).