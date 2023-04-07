В Челябинске на техническое сопровождение празднования Великой Победы предусмотрели 6,2 миллиона рублей

В Челябинске выберут исполнителя муниципального контракта на оказание услуг по техническому сопровождению праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Прием заявок на участие в аукционе, начальная цена которого составляет шесть миллионов 200 тысяч рублей, велся в течение недели и завершился сегодня, седьмого апреля, после чего начала работу комиссия.

Заказчиком является управление культуры города. Как отмечается в техническом задании, победитель аукциона должен будет подготовить к празднованию Великой Победы следующую территорию: проспект Ленина – площадь Революции – улица Цвиллинга – сквер за памятником Ленину.

Контрактом предусмотрено оформление 26-тью разноуровневыми флажными конструкциями центральной трибуны у памятника Владимиру Ильичу на площади Революции (это полный комплекс работ по монтажу и демонтажу всех конструкций и изделий, обслуживание на протяжении всего мероприятия).

Также подрядчик должен будет оформить 46-тью флагштоками 5,4 метра периметра площади Революции и гостевых трибун, предоставить и обслуживать биотуалет для участников праздничных событий, доставить и расставить стулья для гостей (а также столы), установить временное мобильное ограждение, смонтировать заградительные аэропортные стойки с ленточной кассетой и рамки металлоискателей, предоставить мусорные контейнеры, обеспечить горожан и гостей Челябинска водой (установить на площади Революции и в сквере за памятником Ленину кулеры), 9 мая – приобрести для вручения ветеранам белые свежесрезанные цветы кустовой хризантемы.

Кроме того, победитель аукциона должен будет доставить сиденья на гранитные трибуны, оформить центральную трибуну, предоставить городу зрительскую трибуну.

Контрактом предусмотрено и изготовление пригласительных билетов, пропусков, бейджей, афиш, а еще – укладка коврового покрытия под пьедесталом памятника Ильичу.