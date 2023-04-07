07.04.2023
В Челябинске на техническое сопровождение празднования Великой Победы предусмотрели 6,2 миллиона рублей
07.04.2023
В медгородке села Долгодеревенское появились новые помощники
07.04.2023
В Челябинской области выявят туристический потенциал Аркаима
07.04.2023
В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского
07.04.2023
Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
В Челябинске на техническое сопровождение празднования Великой Победы предусмотрели 6,2 миллиона рублей
05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
20.03.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Пришла весна, пришла Победа!»
Алексей Текслер презентовал в Китае возможности Челябинской области
07.04.2023
Седьмого апреля у православных - Благовещение Пресвятой Богородицы
07.04.2023
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023