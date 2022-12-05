В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов

В Челябинске на улице Цвиллинга, в районе дома №40, появится парковка для инвалидов.

Работы по обустройству парковочного места, которое будет предназначаться преимущественно представителям маломобильных групп населения, начнутся в летний период в 2023 году.

Об этом сегодня, пятого декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, обследование данного участка на Цвиллинга было проведено в ходе выездной проверки, организованной по поручению мэра Натальи Котовой. Решение о создании парковки принято по результатам выезда.