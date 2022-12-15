15.12.2022
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
15.12.2022
Под Златоустом насмерть разбился водитель иномарки, пассажирку выбросило из салона
15.12.2022
ММК моделирует технологию производства на «цифровом полигоне»
14.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря (18+)
14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
14.12.2022
«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
12.12.2022
В Челябинске открылись елочные базары
05.12.2022
В Челябинске выбирают места для елочных базаров
01.11.2021
Котова поручила определиться с местами для елочных базаров в Челябинске
09.12.2019
Наталья Котова рассказала о елочных базарах 2019-го
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022