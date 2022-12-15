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Фото: Пресс-служба УМВД России по городу Челябинску

В Челябинске началась несанкционированная торговля елками

В Челябинске сотрудники полиции начали выявлять первых нарушителей торговли хвойными деревьями. Новогодних красавиц горожанам предлагают купить вне установленных мест продажи.

Проверку мест торговли хвойными деревьями провели сотрудники полиции совместно с администрацией Челябинска.

«На территории Советского района выявлено два правонарушения. Местный житель, не смотря на имеющуюся документацию на реализуемый товар, осуществлял розничную торговлю хвойными деревьями без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, продажа осуществлялась вне установленного перечнем места», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Напомним, в преддверии Нового года на улицах Челябинска осуществляется продажа елей и других деревьев хвойных пород в местах, определенных для этого администрацией города Челябинска. В текущем году для проведения новогодних ярмарок выделено свыше 100 мест.

Все места легальной торговли должны быть оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, кроме того необходимо организовать санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора.

В соответствии с договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, заключенными районными администрациями, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2023 года.

Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО, расположенный вблизи поселка Полетаево.

За несанкционированную торговлю предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.

С местами продаж можно ознакомиться здесь.

Автор:  Инна Шемаева
елочные базары
администрация Челябинска
Полиция Челябинска
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12.12.2022 16:29

Пять автобусов от Челябинской области получила прифронтовая Ясиноватая

12.12.2022 15:58

В Челябинске создадут сквер с площадкой для четвероногих и скейт-парком

12.12.2022 15:50

Верховный главнокомандующий гордится Русланом, а чиновникам на него наплевать

12.12.2022 15:44

Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор

12.12.2022 15:37

В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»

12.12.2022 15:34

Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер

12.12.2022 15:24

«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом

12.12.2022 15:18

Предприниматели назвали важный навык для успешного ведения бизнеса

12.12.2022 15:10

В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы

12.12.2022 15:08

Консультация юриста: увольнение без отработки

12.12.2022 15:03

Два предприятия по производству саженцев попали в портфель новых инвестпроектов Челябинской области

12.12.2022 14:47

Проект «Красота в тебе» помогает челябинским женщинам найти свою изюминку

12.12.2022 14:34

Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу

12.12.2022 14:30

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала

12.12.2022 14:28

Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

12.12.2022 14:18

В 2023 году медики продолжат получать выплаты за выявленные у пациентов онкозаболевания

12.12.2022 13:52

Памятники Льва Головницкого и…печеная картошка