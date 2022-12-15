В Челябинске началась несанкционированная торговля елками

В Челябинске сотрудники полиции начали выявлять первых нарушителей торговли хвойными деревьями. Новогодних красавиц горожанам предлагают купить вне установленных мест продажи.

Проверку мест торговли хвойными деревьями провели сотрудники полиции совместно с администрацией Челябинска.

«На территории Советского района выявлено два правонарушения. Местный житель, не смотря на имеющуюся документацию на реализуемый товар, осуществлял розничную торговлю хвойными деревьями без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того, продажа осуществлялась вне установленного перечнем места», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Напомним, в преддверии Нового года на улицах Челябинска осуществляется продажа елей и других деревьев хвойных пород в местах, определенных для этого администрацией города Челябинска. В текущем году для проведения новогодних ярмарок выделено свыше 100 мест.

Все места легальной торговли должны быть оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, кроме того необходимо организовать санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора.

В соответствии с договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, заключенными районными администрациями, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2023 года.

Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО, расположенный вблизи поселка Полетаево.

За несанкционированную торговлю предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати до ста тысяч рублей.

С местами продаж можно ознакомиться здесь.