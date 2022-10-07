В Челябинске начали строить трехэтажный ФОК

Челябинские власти сообщили о начале строительства физкультурно-оздоровительного комплекса всемирной федерации тхэквондо. Трехэтажное здание ФОКа в Курчатовском районе будет возведено до октября следующего года.

Подрядчик – ООО ПСК «СВОД». Стоимость контракта – почти 112 с половиной миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, проектом, кроме прочего, предусмотрены просторные залы для тренировок и соревнований, конференц-зал, помещения для индивидуальных занятий, инвентарные комнаты, санузлы, душевые, раздевалки.

В настоящее время подрядчик уже приступил к подготовке строительной площадки. В сквере на улице Молодогвардейцев начали копать котлован, предстоит снести 60 деревьев (28 из них - ослабленные и угнетенные».

В мэрии отметили, что большинство деревьев, которые будут вырублены из-за строительства спортивного объекта, являются кленами ясенелистными (это сорная порода).

«По завершению работ подрядчик проведет благоустройство территории ФОКа и компенсационное озеленение крупномерными саженцами лиственных деревьев, кустарников и посевным газоном на площади почти 2,7 тысячи квадратных метров», - пояснили в администрации Челябинска.