В Челябинске назначен новый председатель контрольно-счетной палаты
Новым председателем контрольно-счетной палаты администрации Челябинска будет начальник городского управления муниципальных закупок Наталья Гутова.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Думы Челябинска, депутаты утвердили преемника председателя КСП города сегодня, 27 октября. Наталья Гутова, чья кандидатура была рекомендована главой муниципалитета Натальей Котовой, займет место Юрия Ветриченко, полномочия которого прекращаются в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.
«До 30 октября должность председателя КСП будет исполнять Юрий Ветриченко. А с 31 числа полномочия перейдут к Наталье Гутовой», - сказала консультант Челябинской городской Думы Анна Лаврова.
Известно, что контракт с Натальей Гутовой будет заключен на пять лет.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.