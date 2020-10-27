В Челябинске назначен новый председатель контрольно-счетной палаты

Новым председателем контрольно-счетной палаты администрации Челябинска будет начальник городского управления муниципальных закупок Наталья Гутова.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Думы Челябинска, депутаты утвердили преемника председателя КСП города сегодня, 27 октября. Наталья Гутова, чья кандидатура была рекомендована главой муниципалитета Натальей Котовой, займет место Юрия Ветриченко, полномочия которого прекращаются в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

«До 30 октября должность председателя КСП будет исполнять Юрий Ветриченко. А с 31 числа полномочия перейдут к Наталье Гутовой», - сказала консультант Челябинской городской Думы Анна Лаврова.

Известно, что контракт с Натальей Гутовой будет заключен на пять лет.