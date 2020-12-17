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В Челябинске назвали объекты благоустройства 2021 года

В 2021-м году в Челябинске по федеральной программе «Формирование современной городской среды» планируется благоустроить 14 общественных пространств.

Контракты уже вовсю отыгрываются – глава южноуральской столицы Наталья Котова поручила сделать это заранее, чтобы в новом году подрядчики смогли приступить к благоустройству сразу с наступлением тепла.

Согласно доработанной карте благоустройства, которую сегодня, 17-го декабря, в своем телеграм-канале разместил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, в 2021-м году в областном центре появятся современное, благоустроенное пространство между домами №7 и №11 по улице 50-летия ВЛКСМ; сквер на углу улицы 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов; пространство у ДК Строителей; пешеходная улицы на 40-летия Победы; зеленая зона на Салавата Юлаева (второй этап благоустройства); сквер на Академика Королёва (первая очередь, реконструкция); парк Дружбы (второй этап); набережная вдоль КРК «Мегаполис»; набережная реки Миасс от улицы Кирова; сквер на Володарского; проход от улицы Цвиллинга к драматическому театру имени Наума Орлова; пространство на Саблина-Карабанова; сквер «Сигнал»; благоустроенная зона на Комсомольском проспекте – от улицы Красного Урала до дома №36.

Подводя итоги благоустройства текущего года, Александр Егоров констатировал, что год был непростой, но крайне насыщенный.

«В общей сложности получилось благоустроить более сорока общественных территорий: скверы, парки, аллеи, бульвары, пешеходные прогулочные зоны, улицы, пляжи и даже развязки. Доработали для вас карту благоустройства Челябинска. Теперь можно ознакомиться не только с объектами 2020-го года, но и с запланированными пространствами 2021-го. И территориями, которые находятся в проработке», - рассказал Егоров.

Он отмети, что, помимо самих обновлённых пространств, которые теперь радуют горожан, новая команда городской мэрии кардинально пересмотрела подходы к благоустройству, приняв важнейшие управленческие решения.

«Изменили процедуру разработки эскизных проектов и их согласований. Начали внедрять современные тренды - стандарт крупной и безфасочной плитки, полностью безбарьерную среду с понижениями в 0 сантиметров, тротуарные выступы, приподнятые тротуары на выездах, расширение газонов за счёт оптимизации парковок, высадку крупномеров и многое другое. Сдвинули разработку проектов на восемь месяцев назад, чтобы в будущем заканчивать благоустройство быстрее (до осени). Значительно усилили требования к озеленению пространств», - сказал Александр Егоров введенные новшества.

Кроме того, новая команда, по его словам, позаботилась о том, чтобы сами жители Челябинска могли предлагать пространства для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» - путем голосования на портале «Активный житель 74».

Напомнил Егоров и о нестандартных решениях своей команды. Это «уличные батуты, освещение на солнечных батареях, охлаждаемый каток на дорожках в парке (имени Терешковой), горячо обсуждаемое сено на площади, лавки-сидушки, озеленение в кадках, дублирование подземных переходов наземниками и многое другое».

«На самом деле это лишь часть глобальных перемен в развитии города, обо всех и не расскажешь. Всё это стало возможно благодаря поддержке мэра и слаженной работе всех заместителей и управлений. Следующий год обещает быть ещё интереснее», - пообещал Александр Егоров.

В управлении архитектуры Челябинска горожанам, в свою очередь, предложили присылать места, где не хватает жизни и благоустройства, в комментарии (данная функция есть в разработанной карте). .