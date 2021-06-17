В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств

Общественные пространства Челябинска, благоустраиваемые по федеральной программе «Формирование современной городской среды», готовы на 56 процентов.

Об этом сегодня, 17-го июня, сообщает пресс-служба городской администрации. В мэрии напоминают, что все территории (таковых в текущем году девять) должны полностью преобразиться к первому сентября.

Самые высокие темпы благоустройства общественных пространств демонстрирует Тракторозаводский район (готовность объектов составляет 80 процентов), следом идет Калининский (78 процентов) и замыкает тройку лидеров реализации нацпроекта Курчатовский район (76 процентов).

Напомним, в 2021-м году в Калининском районе продолжается начатое в 2020-м году обустройство зеленой зоны отдыха за ледовой ареной «Трактор», в Тракторозаводском - второй этап благоустройства парка Дружбы на улице Чоппа.

В Советском районе по внешнему периметру горсада имени Пушкина создают удобную пешеходную зону и благоустраивают сквер по улице Кабанова, 7 (поселок Локомотивный).

В Курчатовском районе обустраивают пешеходную зону на Комсомольском проспекте - на участке от улицы Красного Урала до дома №36.

В Центральном районе благоустраивают набережную реки Миасс вдоль «Мегаполиса» (на участке между улицей Красной и Свердловским проспектом).

В Ленинском районе обновляют сквер «Сигнал», в Металлургическом районе - сразу два сквера: у ДК Строителей и пространство на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов.

Формировать современную городскую среду в столице Южного Урала подрядные организации начали 12-го апреля (по поручению мэра Челябинска Натальи Котовой контракты на благоустройство по программе ФСГС были заключены заблаговременно, благодаря чему подрядчики смогли начать работы сразу с наступлением тепла).

Что касается дворовых территорий Челябинска (в 2021-м году по программе ФСГС благоустраивают 51 двор), то на текущий момент общий процент выполнения работ составляет 48 процентов.

Здесь лидирует Калининский район, готовность девяти дворовых пространств которого составляет 63 процента. На втором месте - Советский район, где благоустраивают восемь дворов, с готовностью 56 процентов. Третье место – у Ленинского района с шестью дворовыми территориями, готовыми на 55 процентов.