В Челябинске недострой в Ленинском районе продан на торгах за почти 18,5 миллиона рублей

В Челябинске продан на торгах недострой в Ленинском районе. Аукцион по продаже «замороженного» объекта по улице Дзержинского (строение №57) состоялся сегодня, 14-го декабря.

Как напоминают в пресс-службе городско администрации, в июле текущего года это здание уже выставлялось на торги, но их победитель отказался от заключения договора, и аукцион был объявлен повторно.

Степень готовности недостроя (кадастровый номер 74:36:0324008:439, площадь застройки девять тысяч 458 квадратных метров) составляет всего восемь процентов. Собственник объекта - ООО «ПКО «Челябинск-стройиндустрия» - планировал построить здесь жилой дом по индивидуальному проекту, с магазином на первом этаже.

Начальная цена предмета аукциона составляла 17 миллионов 751 тысяча 949,49 рубля. На участие в торгах в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям было подано две заявки. Победителем было признано ООО Специализированный застройщик «ЧелИнвестСтрой», предложившее за объект 18 миллионов 462 тысячи 025,49 рубля.

По правилам проведения публичных торгов средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, будут переведены бывшему собственнику после государственной регистрации перехода права.

Новый владелец должен завершить строительство объекта в течение трех лет.