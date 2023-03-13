Челябинские власти выставили на продажу недострои на Копейском шоссе и Черкасской

В Челябинске завтра, 14 марта, городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям попытается продать с молотка два объекта незавершенного строительства на улицах Черкасской и Копейском шоссе.

О предстоящих торгах на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 13 марта, рассказала заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, отметившая, что оба объекта были изъяты у собственников по решениям судов.

В КУИЗО Челябинска сообщают, что готовность недостроя на Черкасской составляет 17 процентов. Объект занимает площадь в 12 тысяч 365,1 квадратных метра, ранее он принадлежал ООО «Лента». Кадастровый номер недостроя - 74:36:0704001:100.

Вид разрешенного использования - для строительства многофункционального торгового комплекса с приобъектной парковкой ООО «Метро Кэш энд Керри».

Начальная цена аукциона составляет 36 миллионов 229 тысяч рублей.

Готовность недостроя по Копейскому шоссе в Ленинском районе, изъятого по решению суда у частной строительной компании «Геострой», составляет десять процентов. Кадастровый номер объекта - 74:36:0318001:2206, площадь – тысяча 210,8 квадратных метра.

Вид разрешенного использования - для строительства комплекса по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе.

Начальная цена аукциона составляет два миллиона 825 тысяч 700 рублей.