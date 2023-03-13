13.03.2023
Челябинские власти выставили на продажу недострои на Копейском шоссе и Черкасской
13.03.2023
Консультация юриста: когда на командировку необходимо согласие сотрудника
13.03.2023
В Саду Победы Челябинска отремонтируют сцену и обустроят площадку для собак
13.03.2023
И снова провал: челябинцы пожаловались мэру на очередной открытый люк
13.03.2023
Павел Шиляев: Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала работников
12.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта (18+)
Челябинские власти выставили на продажу недострои на Копейском шоссе и Черкасской
23.01.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда
14.12.2021
В Челябинске недострой в Ленинском районе продан на торгах за почти 18,5 миллиона рублей
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023