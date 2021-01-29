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В Челябинске ограничат движение людей и транспорта в местах возможного проведения акций за Навального

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В Челябинске ограничат движение людей и транспорта в местах возможного проведения акций за Навального

В Челябинске в воскресенье, 31-го января, будет ограничено движение автомобилей и пешеходов в местах возможного проведения несанкционированных акций в поддержку арестованного в Москве оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщили в главном управлении МВД России по Челябинской области, это будет сделано в связи с проводимым комплексом мер по охране порядка и безопасности дорожного движения.

Стражи порядка просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты (чтобы невольно не стать участником несогласованных публичных мероприятий), не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Также полицейские напоминают о наказании за участие в несогласованных акциях. За несоблюдение законодательства Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная ответственность.

В частности, призывы к организации несанкционированных публичных мероприятий или участию в них, к нарушению общественного порядка и безопасности в ходе проведения акции, неповиновению законным требованиям представителей власти будут рассматриваться как нарушение закона.

Нарушители установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования будут привлечены к административной ответственности.

Участие в несогласованном публичном мероприятии может обернуться штрафом в размере до 20 тысяч рублей, обязательными работами или административным арестом на срок до 15-ти суток, а его организация — лишением свободы сроком до пяти лет.

В связи с тем, что организаторы незаконных публичных мероприятий продолжают попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность, распространяя в социальных медиа ложные сведения, полицейские призывают родителей юных южноуральцев принять все возможные меры, чтобы уберечь своих детей от деструктивного влияния, обратить особое внимание на то, какой контент они смотрят в сети Интернет.

«Напомним, ранее на площадке известного видеосервиса получили распространение видеоролики, участники которых в форменном обмундировании сотрудников полиции заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий и нежелании продолжать службу в органах внутренних дел. Установлено, что опубликованные видеоматериалы являются постановочными и носят фейковый характер, а снимавшиеся в них люди не имеют отношения к правоохранительным органам», - сообщили в региональном полицейском главке.

Учитывая неоднократное появление в средствах массовой информации и социальных сетях публикаций о проведении публичного мероприятия 31 января 2021 года и призывы к участию в нем, администрация города Челябинска также информирует о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

«Напоминаем, помимо прямых правовых, судимость имеет косвенные последствия, которые могут наступить при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело. Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника (братьев, сестер, матери, отца) может иметь особую важность при устройстве на работу в государственные органы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну (например, получение гражданства или трудоустройстве)», - подчеркнули городские власти.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16-ти лет.