В Челябинске ограничат движение на улицах Евтеева и Овчинникова, что связано с аварийно-восстановительными работами на инженерных коммуникациях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение будет действовать с 30 мая по шестое июня.

В этот период будет закрыто для автомобилей движение между домами №6 и №8 по улице Евтеева и между домами №9 и №11 по улице Овчинникова.