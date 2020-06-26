В Челябинске ограничат движение транспорта по Меридиану
В Челябинске с понедельника, 29-го июня, будет ограничено движение транспорта по автодороге Меридиан.
Закроют для автомобилей участок от улицы Игуменка по направлению к Копейскому шоссе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здесь будут менять верхний слой асфальта. Работы будут производиться до третьего июля.
В воскресенье, 28-го июня, в восемь утра движение транспорта будет ограничено по другой челябинской улице - Островского (в районе дома №38-А). Откроют проезд после пяти вечера 30-го июня.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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