В Челябинске ограничат движение транспорта по Меридиану

В Челябинске с понедельника, 29-го июня, будет ограничено движение транспорта по автодороге Меридиан.

Закроют для автомобилей участок от улицы Игуменка по направлению к Копейскому шоссе. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здесь будут менять верхний слой асфальта. Работы будут производиться до третьего июля.

В воскресенье, 28-го июня, в восемь утра движение транспорта будет ограничено по другой челябинской улице - Островского (в районе дома №38-А). Откроют проезд после пяти вечера 30-го июня.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.