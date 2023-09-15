В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов

В Челябинске до 22 часов воскресенья, 17 сентября, ограничили движение по улице Энтузиастов, в районе дома №6.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, речь идет о крайней правой полосе по направлению к улице Сони Кривой.

Ограничение введено в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.