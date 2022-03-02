В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

В Челябинске завтра, третьего марта, отключат светофоры на четырех перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, с восьми утра до шести вечера планируется отключение светофорных объектов на пересечениях улиц Елькина и Либкнехта, Воровского и Красной.

С часу дня до пяти часов вечера четверга будут отключены светофоры на перекрестках улицы 1-я Эльтонская с Зальцмана и Самохина.