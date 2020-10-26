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В Челябинске откроются новые детские сады

Общество
Сегодня, 15:14
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске практически готовы к вводу в эксплуатацию новые здания детских садов. Работы вышли на финишную прямую. Все дошкольные учреждения будут выкуплены администрацией.

Об этом сообщил сегодня, 26 октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

Он отметил, что почти готовы два детских сада. Один из них находится в микрорайоне «Академ Риверсайд». Там завершаются работы по благоустройству территории и ведется установка технологического оборудования. В детском саду, расположенном по улице Манакова, проводится благоустройство и озеленение.

«Также в высокой степени завершения строительства находится еще два детских сада. Один из них расположен по улице Якутской. Там завершаются работы по внутренней отделке, а также ведется монтаж технологического оборудования. В детском саду в 47-ом микрорайоне ведутся пусконаладочные и фасадные работы, а также благоустройство территории», - сказал заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

Кроме того, активно идут работы по строительству детского сада в микрорайоне «Парковый - 2».  Точно такая же ситуация и с возведением дошкольного учреждения в микрорайоне № 48.

«Я правильно поняла, что по тем детским садам, которые мы будем выкупать, работы заканчиваются? Когда они будут введены в эксплуатацию?», - поинтересовалась глава Челябинска Наталья Котова.

«У нас очень жесткие сроки по выкупу детских садом. Самый поздний срок -  10 ноября», - ответил Владимир Шамне.

Наталья Котова потребовала ситуацию держать на контроле.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
детские сады
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