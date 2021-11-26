26.11.2021
Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes
26.11.2021
В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова
26.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников
26.11.2021
В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы
26.11.2021
В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
В Челябинске открыли еще один бесплатный пункт ПЦР-диагностики
26.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников
26.11.2021
В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы
25.11.2021
В Челябинской области ежесуточно ковид обрывает жизни 30 человек
25.11.2021
Песков прокомментировал инцидент с антипрививочниками в Челябинском Заксобрании
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021