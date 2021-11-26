В Челябинске открыли еще один бесплатный пункт ПЦР-диагностики

В Челябинске открыта дополнительная лаборатория для проведения бесплатных ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию СOVID-19.

«Пункт забора мазков для ПЦР-диагностики COVID-19 открыт на базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3»», - пояснили в пресс-службе минздрава региона.

Пункт расположен по адресу: пр. Победы, 376В, вход со двора здания поликлиники. Анализ можно сдать ежедневно с 10 до 15 часов.

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным COVID-19 либо кому необходим тест для поездки», - уточнили в минздраве.

Ранее министр здравоохранения области Юрий Семенов рассказывал, что дополнительные ПЦР-лаборатория откроются в Аше, в Кыштыме, Магнитогорске (в третьей городской больнице).

Кроме того, в несколько действующих лабораторий поставят дополнительное оборудование, в частности, в Миасс.

Кроме того, мобильный пункт для ПЦР-исследований на ковид перенесен с Кировки в первую городскую больницу Челябинска (перекрёсток Карла Либкнехта и Воровского). Там тест можно будет также сдать бесплатно. С собой пациентам необходимы паспорт, медицинский полис, СНИЛС.