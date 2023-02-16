В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

В Челябинске сегодня, 16 февраля, начнет работу исторический клуб имени уроженца южноуральской столицы, выдающегося российского историка, члена-корреспондента Российской академии наук, профессора Санкт-Петербургского и Юрьевского университетов, четвертого председателя Императорского Русского исторического общества Евгения Францевича Шмурло.

Организаторами клуба выступили Научное общество «Философия истории» (руководитель - доктор исторических наук, профессор Павел Уваров) и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области в лице мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», в стенах которого и будет работать клуб имени Евгения Шмурло.

Сегодня многие не знают о том, что отечественный историк XIX века родился десятого января (по новому стилю) 1854 года в семье мелкопоместного дворянина в городе Челябинске (тогда еще являвшимся частью Оренбургской губернии). Внесший огромный вклад в отечественную историографию, Евгений Францевич обрел большую известность не только в России, но и за ее границами. К примеру, на личной аудиенции у папы римского Пия X он получил разрешение на работу в Ватиканском архиве и библиотеке, став первым российским ученым, кому это удалось. За время своей работы в Риме Шмурло собрал для Академии наук обширную библиотеку (более двух тысяч документов и свыше шести тысяч книг).

Основная цель челябинского клуба – увековечивание имени выдающегося земляка, а также историческое просвещение жителей Южного Урала. Заседания клуба будут проходить ежемесячно, темами встреч станут наиболее интересные и актуальные вопросы истории. В формате диалога, интеллектуальных игр и лекториев все желающие смогут узнать новые и интересные факты об истории России и своей малой родины – Челябинской области.

Инициатива общества «Философия истории» и парка «Россия – Моя история» нашла отклик у широко круга лиц. В первом заседании примут участие представители правительства Челябинской области, Челябинской епархии, Объединенного государственного архива Челябинской области, Пермского государственного национального исследовательского университета, ведущих вузов Челябинской области (ЮУрГУ, ЮУрГГПУ).

Первая встреча состоится сегодня, 16 февраля, в 16 часов в Мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (улица Труда, 183), вход свободный.