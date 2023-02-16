16.02.2023
Главк: не было штрафа за непристегнутый ремень безопасности в истории с обезьянкой
16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
13.02.2023
Культурный фронт: о целях Музея истории Екатеринбурга поставил вопрос ребром Никита Михалков
30.01.2023
Проект «Сталинград» Челябинск увидит с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса
24.01.2023
В Челябинске открылась выставка «История евреев на Урале»
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023