В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"

В Челябинске сегодня, 1 июня, отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом", руководителем которого является известная зоозащитница, спасшая многих животных, Полина Кефер.

В этом пункте все желающие могут по доступной цене стерилизовать и кастрировать своих любимцев, а также получить ряд других ветеринарных услуг. Все услуги по договору с ПЛС оказывает ветеринарный врач одной из челябинских клиник.

Полина Кефер рассказала, что за год работы в пункте "Наш дом" было стерилизовано 526 кошек и 274 собаки, в том числе 47-ми мурлыкам и 32-м собакам операции провели бесплатно, на средства ПЛС.

Свыше 150-ти четвероногих пациентов пункта льготной стерилизации уже обрели дом. Остальных забрали кураторы, либо поместили на передержки, либо вернули в естественную среду обитания с чипами/бирками в ушах.

На сегодняшний день в пункте организовано 50 мест для индивидуального содержания кошек и 25 мест для собак.

«За год мы полностью своими силами выстроили пункт стерилизации. ПЛС «Наш дом» - это одновременно коммерческий и социальный проект. У нас очень демократичные цены как на ветеринарные услуги, так и на стационар, однако все это не бесплатно, ведь нам необходимо оплачивать аренду помещения, коммуналку, услуги ветврача и так далее. Всю полученную прибыль мы перенаправляем на реализацию благотворительных проектов по гуманизации ситуации с безнадзорными животными в Челябинске и области. В частности - на бесплатные стерилизации и кастрации бездомных кошек и собак", - рассказала Полина Кефер.

Она отметила, что также в ПЛС есть возможность оказания экстренной помощи травмированным животным. Их кураторам при этом не нужно платить огромные суммы за услуги ветврачей - оплачиваются только препараты и расходные материалы по закупочной цене.

Кроме того, в ПЛС "Наш дом" регулярно собираются представители приютов и зоозащитных организаций - для обмена кормами, амуницией, обсуждения вопросов спасения животных.

Пункт льготной стерилизации - один из проектов команды приюта для животных "Наш дом", который также возглавляет Полина Кефер. На сегодняшний день в приюте содержатся более двухсот собак, некоторые из которых требуют особенного ухода после травм, и около двадцати кошек.

Фото из группы ПЛС "Наш дом" в ВКонтакте