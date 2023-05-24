В Челябинске отменили шестой троллейбус

В Челябинске сегодня, 24 мая, в шесть часов утра перестал ходить шестой троллейбус «ЧТЗ – Первоозерный».

Мера эта временная, после 24 июня данный маршрут вернут горожанам.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», отмена троллейбуса №6 на целый месяц связана с капитальным ремонтом проспекта Ленина на участке между улицами Героев Танкограда и Линейной.

Жителям рекомендуют пользоваться автобусами №21с, №34, №55с или автобусом №2, а также трамваям №16 и №15 – с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на 19-й троллейбус.

Для экономии средств челябинцам рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.