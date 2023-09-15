В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут

В Челябинске с завтрашнего дня, 16 сентября, и до пяти утра 16 октября изменят свои маршруты троллейбусы №12 и №16. Пятый троллейбус временно отменят.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с модернизацией контактной сети на улицах Воровского и Блюхера и ремонтом трамвайных путей на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Воровского.

В указанный период времени троллейбусы будут направлены по следующим маршрутам: №12 - «Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей», №16 - «ЖБИ — проспект Ленина — Парк Гагарина/Вокзал».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №14, №51, №90с, компенсационным маршрутом (с 16 сентября будет следовать до АМЗ с 05:40 до 22:20, каждые 20 минут).

Для экономии средств жителям советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

О движении маршрутов после завершения работ на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Труда будет сообщено дополнительно.