В Челябинске отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана
В Челябинске сегодня, 15-го февраля, отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.
В церемонии, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Вместе с другими участниками события глава региона возложил цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на бульваре Славы.
«Мы чтим и помним имена солдат и офицеров, героев всех войн, которые вела наша страна за пределами Отечества. Они защищали и защищают нас. Сегодня наши ребята служат в миротворческих миссиях. Мы всегда будем помнить их имена. Сегодня здесь присутствуют родственники ребят, спасибо вашим семьям. Здесь присутствуют ветераны, которые служили в горячих точках. Мы чтим и помним ваш подвиг. Спасибо всем, кто ценой своей жизни сделал то, что велели сердце и Отечество. Мы будем вечно помнить тех, кто погиб, слава тем, кто живет», – Алексей Текслер.
Через войну в Афганистане прошли десять с половиной тысяч южноуральцев, более 180-ти из них погибли на поле боя.
В этот день, 15-го февраля, в России вспоминают не только воинов-афганцев, но и солдат и офицеров, принимавших участие в более чем 30-ти вооруженных конфликтах.