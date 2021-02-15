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В Челябинске отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана

В Челябинске сегодня, 15-го февраля, отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.

В церемонии, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Вместе с другими участниками события глава региона возложил цветы к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на бульваре Славы.

«Мы чтим и помним имена солдат и офицеров, героев всех войн, которые вела наша страна за пределами Отечества. Они защищали и защищают нас. Сегодня наши ребята служат в миротворческих миссиях. Мы всегда будем помнить их имена. Сегодня здесь присутствуют родственники ребят, спасибо вашим семьям. Здесь присутствуют ветераны, которые служили в горячих точках. Мы чтим и помним ваш подвиг. Спасибо всем, кто ценой своей жизни сделал то, что велели сердце и Отечество. Мы будем вечно помнить тех, кто погиб, слава тем, кто живет», – Алексей Текслер.

Через войну в Афганистане прошли десять с половиной тысяч южноуральцев, более 180-ти из них погибли на поле боя.

В этот день, 15-го февраля, в России вспоминают не только воинов-афганцев, но и солдат и офицеров, принимавших участие в более чем 30-ти вооруженных конфликтах.