В Челябинске планируют открыть психиатрическое отделение для девочек-подростков

В ближайших планах главного врача Челябинской областной психоневрологической больницы Михаила Козлова - открытие новых подразделений, в частности, для девочек-подростков. Цель - разделить потоки пациентов.

Об этом Михаил Козлов рассказал сегодня, десятого февраля, на встрече с журналистами.

«Хотим открыть подразделение для девочек-подростков, чтобы развести потоки пациентов. Также есть надежда если не завершить, то максимально приблизиться к завершению строительства нового корпуса на территории больницы. Это отделение судебно-психиатрической экспертизы подэкспертных, которые находятся под стражей», - сказал главный врач ЧОКСПНБ Михаил Козлов.

Он также отметил, что необходимость в этом очень серьезная, потому что пока подэкспертных приходится возить в соседние регионы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня в главной психоневрологической больнице области работает 800 человек, а пролечивается за год более шести тысяч пациентов.