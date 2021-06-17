В Челябинске планируют отреставрировать здание Первой электростанции города на Труда, 66

Об этом сообщили в госкомитете охраны объектов культурного наследия региона, подчеркнув, что работа с историческим зданием требует тщательно проработанного проекта реставрации, который потом будет проходить государственную экспертизу.

«Перестройка объекта культурного наследия недопустима», - подчеркнули в госкомитете.

Ради будущего дома №66 на Труда в столице Южного Урала организовали открытый архитектурный конкурс на разработку концепции реновации здания и территории Первой электростанции. Идея проведения конкурса принадлежит культурно-деловому центру «Русско-Немецкий Дом». Проекты разрабатывали студенты Южно-Уральского государственного университета.

В результате из более чем десяти архитектурных концепций жюри выбрало пять. Однако их еще предстоит доработать, чтобы привести в соответствие с требованиями федерального закона «Об объектах культурного наследия».

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«В проекте нужно обязательно учесть предмет охраны объекта и охранные зоны на прилегающей территории, которые в конкурсных проектах учтены не были», - пояснили в госкомитете.

После того как проекты пройдут доработку, авторы будут защищать их на заключительном этапе конкурса.

Как рассказали в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, предполагается, что лучшая архитектурная концепция будет взята за основу реновации электростанции.

В ЮУрГУ отметили, что участие в таком конкурсе является для студентов отличной возможностью научиться работать с местными объектами культурного наследия.

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СПРАВКА

Каменный двухэтажный дом с мезонином на Сибирской улице (ныне Труда) в 1873-1874 годах построил купец и разработчик золотых приисков Василий Первухин (до этого здесь располагалась деревянная постройка).

В 1901 году его вдова Елизавета Васильевна продала дом купцу и предпринимателю Василию Колбину, занимавшемуся в начале 1880-х разработкой каменных карьеров около Челябинска, возводившему доходные дома, а в 1902 году построившему маслобойный завод.

В 1903 году, будучи купцом 2-й гильдии, Василий Колбин подал прошение в городскую думу о возведении электростанции, которую в результате построил на подворье своего дома на Сибирской улице.

Данная электростанция начала работать в 1905 году, а получаемая с ней электроэнергия освещала три главные улицы Челябинска: Сибирскую, Уфимскую и Большую. Объект являлся собственностью товарищества «Кокорев, Колбин и К».

Василий Михайлович скончался в апреле 1911 года. В 1913-м его дом приобрели местные власти и разместили в нем городскую думу. Электростанция во дворе до 1915 году являлась собственностью компаньона Колбина - Кокорева.

Челябинская власть размещалась в бывшем доме Первухина-Колбина до 1919 года. Именно в стенах этого дома было принято постановление о вооруженном восстании и установлении в южноуральской столице советской власти.

Здание электростанции во дворе дома построили позднее – вместо электростанции Василия Колбина.

Дом Первухина-Колбина на улице Труда, 66 был признан памятником истории местного значения в сентябре 1977 года – решением облисполкома. В память о Василии Михайловиче Колбине на стене дома установили мемориальную доску.

В настоящий момент в бывшем купеческом доме размещается врачебно-физкультурный диспансер, а рядом находится совершенно кошмарная трамвайная остановка, представляющая собой грязную лавочку, всегда переполненную мусором урну – и все это великолепие на фоне облезлого, изрисованного забора.