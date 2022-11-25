В Челябинске по случаю Дня матери расцветет телебашня

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр в воскресенье, 27 ноября, поздравит горожанок с Днем матери, включив праздничную иллюминацию на телебашне: для всех мам южноуральской столицы распустятся букеты незабудок.

«Для каждого из нас мама – самый главный человек, - отметил директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин. - В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям за любовь, добро, нежность и ласку, которую они дарят нам, своим детям».

Праздничную подсветку по случаю праздника всех матерей включат 27 ноября в 17 часов 30 минут. Букеты незабудок будут распускаться в небе Челябинска до полуночи.

СПРАВКА

В 90-е годы 20-го столетия с инициативой учреждения Дня матери выступил комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. День матери был учрежден указом президента Российской Федерации в 1998 году, чтобы воздать должное материнскому труду, бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства». С тех пор у российских мам есть свой официальный праздник.