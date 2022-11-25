25.11.2022
ВТБ и Почта России запустили оплату доставки посылок через Систему быстрых платежей
25.11.2022
Южноуральские семьи оформили льготной ипотеки за 10 месяцев больше, чем за весь прошлый год
25.11.2022
В Челябинске по случаю Дня матери расцветет телебашня
25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
25.11.2022
Полицейские исполнили мечту маленького жителя Трехгорного
25.11.2022
В Челябинской области снижается число заболевших ковидом
В Челябинске по случаю Дня матери расцветет телебашня
Праздничную иллюминацию включат вечером 27 ноября
27.11.2017
Уральцы сказали «Спасибо, мама!» тысячами голосов
25.11.2017
На игру с "Северсталью" ХК "Трактор" подготовил особую программу, посвященную Дню матери
24.11.2017
В воскресенье в Челябинской области отметят День матери
14.11.2017
Челябинцы могут записать видеопоздравление ко Дню матери
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022