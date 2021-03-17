В Челябинске подростков научат искусству фотографии

В предстоящую субботу, 20 марта, в Челябинске пройдет бесплатный мастер-класс для подростков 13-15 лет, которые хотят научиться профессионально фотографировать. В дальнейшем дети могут пройти трехмесячные курсы по фотографии.

В Региональном центре технического творчества организовали новое направление – «Мир в объективе». Оно даст возможность ребенку понять, хочет ли ребенок профессионально заниматься фотографией. Мастер-класс проведет педагог Ирина Карпова.

«Фотография — это не только огромный простор для творчества, но и возможность научиться работать с профессиональной фототехникой, разбираться в композиции кадра, выбирать идеальные ракурсы, настраивать свет и использовать креативные приемы. Мы не просто обучим ребёнка фотографировать на профессиональном уровне, но и дадим почву для развития в этом направлении, ведь фотоискусство открывает большие перспективы», - рассказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Подростки, которые хотят больше узнать о фотоискусстве, могут также пройти трехмесячные курсы по фотографии. Там обучат работать с фототехникой, разбираться в композиции, настраивать свет, профессионально снимать.

Занятия будут проходить на улице Черкасская, 1А в кабинете математики (№1) по предварительной записи.

Записаться можно по телефонам: 8 (900) 029-50-10 и 8 (351) 721-42-82.

Фото: pixabay