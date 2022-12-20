В Челябинске подвели итоги голосования за инициативные проекты 2023 года

В Челябинске подведены итоги интернет-голосования за новые инициативные проекты, участие в котором приняло почти 21,7 тысячи горожан.

Голосовали челябинцы на портале госуслуг в период с девятого по 18 декабря. В общей сложности было заявлено 180 инициатив жителей.

Глава южноуральской столицы Наталья Котова сегодня, 20 декабря, поблагодарила горожан за активную поддержку инициативных проектов.

«Уже завтра результаты голосования начнет рассматривать комиссия, и 28 декабря мы подведем итоги и назовем победителей программы «Инициативное бюджетирование» на 2023 год», - отметила мэр Челябинска.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, активнее всего себя проявили жители Ленинского района – в опросе приняли участие четыре тысячи 829 человек. Максимальную поддержку здесь получили проекты капитального ремонта спортивных площадок в школах №99 и № 108, а также ремонт существующих внутриквартальных проездов и тротуаров.

В Курчатовском районе четыре тысячи 305 жителей считают наиболее важным создание сквера и экотропы в микрорайоне «Парковый», а также капремонт бассейна в детском садике №378.

Три тысячи 646 жителей Советского района активнее всего голосовали за создание уютного квартала в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы, Орджоникидзе и за благоустройство территории и ремонт беговых дорожек спортивной площадки школы №144.

В Тракторозаводском районе в опросе приняли участие три тысячи 40 жителей. Максимальное количество голосов набрали проекты создания мест отдыха в «Саду Победы», благоустройства сквера по улице Конструктора Духова и двора по улице Зальцмана в микрорайоне «Чурилово».

В Металлургическом районе почти половина из двух тысяч 355-ти проголосовавших жителей высказались за капитальный ремонт спортивных площадок и освещения территории школы №103.

Две тысячи 258 жителей Калининского района заявили о необходимости ремонта внутриквартальных проездов, пешеходных тротуаров, лестниц к социально значимым объектам, а также высказались за благоустройство придомовой территории дома №43 по улице 40-летия Победы.

В Центральном районе тысяча 239 участников опроса активно поддержали капитальный ремонт спортплощадок и благоустройство территорий школ №148 и №153, а также ремонт существующих внутриквартальных проездов и тротуаров.

Познакомиться с результатами голосования по каждому району можно на сайте мэрии в разделе «Инициативное бюджетирование».