20.12.2022
Функции оператора единой биометрической системы возложены на «Центр биометрических технологий»
20.12.2022
В Челябинске подвели итоги голосования за инициативные проекты 2023 года
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
20.12.2022
После долгого отсутствия в дома коркинцев вернулась вода – очень грязная
20.12.2022
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
20.12.2022
Госдума приняла во II чтении законопроект о единой системе биометрических данных
В Челябинске подвели итоги голосования за инициативные проекты 2023 года
Победителей программы комиссия назовет 28 декабря
22.11.2022
Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
26.03.2022
Челябинцы могут повлиять на реализацию инициативных проектов в родном городе
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022