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На житейских перекрестках
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Фото: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт

В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской

В Челябинске сегодня, 31-го августа, рано утром после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автомобильное движение полностью восстановлено. Подрядчик выполнил все необходимые работы в установленный контрактом срок.

Напомним, данный перекресток для замены здесь трамвайных путей закрыли в десять часов вечера 19-го августа, трамваи пускали по временному маршруту.

Двумя днями ранее после аналогичных работ в Челябинске открыли переезд на другом крупном перекрестке – проспекта Победы и улицы Косарева.

Автор: Евгения Александрова
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