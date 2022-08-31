31.08.2022
В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской
31.08.2022
Бывший директор «Челябоблинвестстроя» пробудет в СИЗО до конца октября
30.08.2022
«Уральский рубеж-2022»: в Миассе состоялось самое душевное событие лета
30.08.2022
В Челябинске шестой трамвай с первого сентября меняет маршрут
30.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа
30.08.2022
Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе
В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022