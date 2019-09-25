В Челябинске появится большая поликлиника для жителей Северо-Запада

Проект строительства в Челябинске новой поликлиники, призванный решить проблему высокой загруженности медицинских учреждений на Северо-Западе южноуральской столицы, в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Об этом сегодня, 25-го сентября, на заседании муниципального проектного комитета Челябинска «Город для жизни» сообщила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова.

По ее словам, поликлиника будет большой – проектом предусмотрено 1800 посещений в смену. Ее появление закроет существующую проблему. Объект появится вблизи федерального кардиологического центра. К новой поликлинике будут прикреплены жители районов новостроек.

Строительство запланировано правительством Челябинской области с целью разгрузить другие медицинские учреждения и создать удобные условия для пациентов.