Поликлинику Аргаяшской районной больницы построит подмосковная компания

Поликлинику Аргаяшской районной больницы (Челябинская область) построит ООО «Хатман групп» (Московская область). Информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчик - ОГКУ «Челябоблинвестстрой», подведомственное министерству строительства и инфраструктуры региона.

Победителем электронного аукциона признано ООО «Хатман групп» (Московская область). Компания стала единственным участником тендера.

Контракт с победителем заключат по начальной (максимальной) цене 502,8 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта, поставка оборудования.

Поликлиника будет возведена в селе Аргаяш на улице Ленина (дом 50А). Здание будет трехэтажным. В нем разместят кабинеты терапевтов и узких специалистов, УЗИ, ЭКГ, мамографии, компьютерной томографии, лучевой диагностики, рентген-кабинет. Также предусмотрены стоматология, гинекология, дневной стационар, клиническая и биохимическая лаборатории.

Она рассчитана на 525 посещений в сутки и обслуживание 37,5 тысячи взрослых жителей района.

Планируется ввести поликлинику в эксплуатацию до конца 2025 года.