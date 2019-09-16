В Челябинске появятся ярмарки выходного дня

В Челябинске вместо несанкционированной торговли на улицах будут проходить ярмарки выходного дня. Бизнесмены смогут работать вполне легально, а в городской бюджет будут поступать налоги.

Речь об упорядочивании уличной торговли шла сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова отметила, что они решили воспользоваться опытом Москвы и также организовать ярмарки выходного дня.

«Они будут работать три дня. В пятницу, субботу и воскресенье. Предприниматели смогут покупать места и реализовывать свою продукцию. Ярмарочные места будут оборудованы шатрами. Все будет достойно и комфортно. Главное, чтобы увеличилась собираемость денег в бюджет. Места для пенсионеров будут бесплатными», - сказала Наталья Котова.

В каждом районе будет организовано несколько ярмарок. Сейчас прорабатывается вопрос их размещения.