В Челябинске презентовали научную выставку о лошадях

Южноуральские археологи совместно с музейными работниками Челябинской области открыли выставку «История моей лошади. 40 тысяч лет вместе». Экспозиция представлена в историческом музее Челябинска и будет работать до конца осени. Открытие выставки посетила миниатюрная пони уэльской породы из челябинского центра иппотерапии «Добрая лошадка».

Древние находки, старинные предметы и фотографии показывают историю взаимоотношений человека и лошади на территории Южного Урала. В экспозиции «Детский музей» челябинского исторического музея представлены детали конной амуниции возрастом в несколько тысячелетий — золотые украшения для степных скакунов и самые простые железные удила, изобретение которых позволило приручить дикую лошадь. Для сравнения рядом лежат почти современные стремена и седла, нарядные подпруги, кожаные уздечки — как предметы искусства, изготовленные вручную мастерами-шорниками всего каких-то сто лет назад.

По мнению потомственного коневода Ильнура Шабалова из деревни Бурино Кунашакского района Челябинской области, приглашенного на выставку в качестве эксперта, упряжь, например, бронзового века и её реконструкции, представленные на выставке, актуальны и сегодня.

«Древняя сбруя настолько функциональна, что в её устройстве незачем что-то менять — основные принципы запрягания коня не выходят из употребления веками, — пояснил Ильнур Шабалов. — Интересно сравнить старинные проржавевшие удила из южноуральских курганов с современными, которыми пользуемся мы сами».

Южноуральские археологи смогли наглядно показать, как «работает» эволюция — в одной из музейных витрин разместили ископаемый фрагмент ноги древнего трехпалого гиппариона. Его миниатюрные ещё не копытца, но уже и не ногти в количестве трех штук на одной конечности являют собой наглядный пример развития отряда непарнокопытных. Эволюция лошади, знакомая нам по картинкам из школьного учебника биологии, где из полосатого зверька ростом с кошку в несколько этапов получается красавец-конь, занимает миллионы лет и всё же умещается в музейном пространстве.

Рядом лежат два конских черепа — школьники, пришедшие на выставку, интересуются этими крупногабаритными экспонатами в первую очередь, очень уж они притягивают внимание. И сразу видно даже не специалисту, настолько они разные по своим размерам и строению — массивная голова современной лошади башкирской породы и её дикого предка, чей рост едва доставал до плеча ученику средней школы. Увидеть своими глазами разные этапы эволюции, между которыми лежит пропасть тысячелетий, — это впечатляет.

То же и с деталями конской амуниции. Возраст представленных предметов — несколько тысяч лет. Некоторые металлические изделия сохранились отлично, а о назначении других и не догадаешься уже — так губительно на них повлияло время. Спасибо археологам и музейным хранителям, что откопали, сберегли, да ещё и показывают эти удивительные артефакты из прошлого на выставке!

От изучения десятков разновидностей стремян, пряжек, нагрудных украшений, трензельных колец и металлических бляшек отвлекаешься с большим трудом. Представлено много текстов, пояснений, подробных описаний, рисунков. Древние кочевые племена оставили в южноуральской земле богатые сокровища.

Выставку украшает макет древнейшей на планете колесницы из погребения синташтинской культуры, реконструированный историками из ассоциации экспериментальной археологии «Археос». Эта повозка принимала участие в съемках документального фильма 2021 года «Аркаим. Колесница времени». От двухколесного деревянного экипажа так и веет степным простором и кочевничьим прошлым, голоса которого гудят в крови и генах большинства сегодняшних южноуральцев. Мы потомственные конники — восторженное и трепетное отношение к лошади у нас в крови.

Тренер челябинского центра иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» Екатерина Федоренко рассказала, как приучали современных лошадей к макету древней колесницы и снимали об этом кино.

«Лошади долго боялись и не могли привыкнуть, — говорит Екатерина Федоренко. — По чертежам с раскопок сконструировали сбрую и повозку, но, чтобы испытать колесницу на ходу, ее размеры пришлось увеличить. Потому что средний рост современных коней около 160 сантиметров в холке, а лошадки бронзового были высотой около 130 сантиметров».

В ходе подготовки выставки сотрудники челябинского исторического музея ездили в этнографическую экспедицию в село Остроленское Нагайбакского района Челябинской области и познакомились там с семьей потомственных шорников и коневодов. Специалисты сняли видеоматериалы о том, как запрягают и седлают лошадь, как стреноживают, как доят кобылицу и получают кумыс, а также о том, как шьют конскую упряжь и делают дёготь для её обработки. Видеоролики о жизни лошадей в современной деревне можно увидеть на выставке «История моей лошади. 40 тысяч лет вместе».

Выставка будет работать в экспозиции «Детский музей» исторического музея Южного Урала до конца ноября 2023 года и заинтересует не только детей, но и взрослых.