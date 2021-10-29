В Челябинске при благоустройстве территории у Кафедрального собора снесут 223 дерева и посадят новые

В Челябинске в рамках заключенного контракта по благоустройству территории вблизи Кафедрального собора Рождества Христова снесут 223 дерева.

Снос зеленых насаждений будет осуществлять подрядная организация комитета дорожного хозяйства Челябинска – ООО «НБМСтрой».

Как отмечают в КДХ города, разрешение на снос растений выдало управление экологии и природопользования.

В комитете сообщили также, что контрактом предусмотрена компенсация за снос зеленых насаждений.

В настоящее время подрядчик уже приступил к высадке деревьев породы ясень обыкновенный (в общей сложности будет высажено 400 растений) и сорока пирамидальных тополей.

Кроме того, будут уложены партерные газоны с посевом трав на площади свыше 15-ти тысяч квадратных метров.