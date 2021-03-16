В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50

В Челябинске приступили к очистке крыш от сосулек

В Челябинске управляющие компании очищают кровли, козырьки домов и балконов от сосулек и наледи.

Об этом сообщили в городской администрации.

По данным городской мэрии, работа ведется ежедневно. Рабочие для очистки используют спецтехнику.

«Отметим, что эту работу важно выполнять именно сейчас, пока не наступило тепло, чтобы не допустить схода снега и льда», - прокомментировали в администрации Челябинска.

С начала марта сотрудники управления ЖКХ и управляющих компаний проверили две с половиной тысячи жилых домов и 900 зданий и сооружений. Рабочие очистили полторы тысячи многоквартирных домов и 600 социальных объектов и нежилых зданий.

Напомним, что в феврале этого года во время потепления в Челябинской области фиксировали сход снега с крыш. Так, в Златоусте возле дома №227 на улице Аносова на женщину с ребенком с козырька балкона упали ледяные глыбы. По данному факту проводится проверка.

В том же месяце в Магнитогорске школьник получил травму головы из-за схода снега с крыши. 10-летний мальчик получил сотрясение головного мозга. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Фото: администрация Челябинска